Stoptober app helpt je met het stoppen met roken

Vandaag, 1 oktober, begint weer het jaarlijkse Stoptober. Met de Stoptober app kun je geholpen worden om te stoppen met roken. De slagingskans hiervan moet met de applicatie groter worden.

Stoptober app

Ieder jaar wordt de maand oktober omgedoopt tot ‘Stoptober’. Het doel; zoveel mogelijk mensen laten stoppen met roken, voor een betere gezondheid. Vanaf 1 oktober kun je als roker meedoen aan de ‘challenge’ waarbij je 28 dagen niet rookt. Het doel is een rookvrij en dus gezonder Nederland.

De Stoptober app moet je helpen met het stoppen met roken. De app geeft je iedere dag een bericht die je helpt te motiveren en te ondersteunen. Je krijgt daarbij ook tips om de slagingskans voor het stoppen met roken te vergroten. Zit je er even doorheen, dan kun je op moeilijke momenten de ‘Noodhulp-knop’ gebruiken. Je kunt chatgroepen aanmaken met medestoppers om zo elkaar te ondersteunen en zie je de voordelen van een rookvrij leven.

Handig is ook de teller in de Stoptober app. Deze teller laat je precies zien hoeveel geld je al hebt bespaard door te stoppen met roken. Je voert hiervoor het aantal sigaretten in dat je dagelijks rookt, samen met de prijs van het pakje. Je kunt overigens na het aflopen van Stoptober de app gewoon nog gebruiken.

De Stoptober app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.