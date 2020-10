T-Mobile storing: deel klanten kan niet bellen en gebeld worden

Het netwerk van T-Mobile lijkt (deels) te maken te hebben met een storing. Verschillende klanten geven aan niet te kunnen bellen.

T-Mobile storing – 21 oktober 2020

Het Nederlandse netwerk van telecomprovider T-Mobile heeft te kampen met een storing. Door deze storing is het voor een gedeelte van de klanten niet mogelijk om te bellen, of om gebeld te worden.

De storing begon vanmorgen rond een uur of 9:00. T-Mobile is op de hoogte van de storing en laat weten dat er gezocht wordt naar de oorzaak van dit probleem. Wanneer deze gevonden is, kan er gewerkt worden aan een oplossing. Op moment van schrijven is onbekend wanneer het probleem opgelost is.

Bij sommige gebruikers schijnt het niet voortdurend voor te komen. Bij andere gebruikers zou het herstarten van het toestel het oplossen.

Zodra er meer informatie is, zullen we dit artikel bijwerken met nieuwe details.