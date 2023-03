T-Mobile Thuis storing met internet, televisie en telefonie

Sinds dinsdagochtend hebben klanten van T-Mobile Thuis last van een grote storing bij de magentagekleurde provider. Door de storing hebben veel klanten problemen met internetten, het kijken van televisie en het bellen over de vaste lijn.

T-Mobile Thuis storing

T-Mobile meldt het nieuws dat er een storing is bij de provider. Het gaat om een storing bij de Thuis-diensten van de provider. Dit betekent dat klanten problemen kunnen ondervinden met internet, televisie en vaste telefonie. Het is niet bekend hoeveel klanten last hebben van de storing. T-Mobile zegt dat ‘een aantal van de klanten’ last heeft van de storing, wat het vermoeden wekt dat niet iedere gebruiker er last van heeft.

Klanten met een mobiel abonnement van T-Mobile hebben geen last van de storing, omdat het alleen de vaste diensten treft. T-Mobile is bekend met de storing en is bezig met het zoeken naar de oorzaak en een oplossing. Er is nog geen prognose voor wanneer de storing verholpen is. Als hierover meer informatie is, zullen we dit artikel bijwerken.

Update

T-Mobile laat weten dat de storing is opgelost.