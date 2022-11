Tado: nieuwe update voor app zorgt voor problemen

Gebruik je de slimme thermostaat van Tado, dan kan het zomaar zijn dat je problemen ondervindt met de werking van de applicatie. Na de nieuwe update start de app niet meer op, en dat is hoogst onhandig.

Problemen met Tado app

De nieuwe versie van de Tado app werd van de week verspreid als update. Met de applicatie kun je je slimme apparaten zoals je Tado thermostaat regelen, en kun je ook schema’s instellen. Erg handig, behalve na de nieuwe update. Op 22 november is er een nieuwe update uitgebracht, zonder noemenswaardige verbeteringen of nieuwe functies. Echter brengt het wel een grote bug met zich mee, zo merken we op de redactie, en melden ook een groot aantal gebruikers van Tado. De applicatie start namelijk niet meer op. Het enige dat te zien is, is het oranjegekleurde scherm met het logo van Tado.

Tado zegt in een reactie bekend te zijn met de problemen. Toch lijkt het merk er niet ontzettend veel haast mee te maken. Vandaag moet er – als het goed is – een nieuwe update beschikbaar komen die de bug aanpakt. Op dit moment is die update nog niet beschikbaar. Wanneer je Tado hebt toegevoegd aan Google Home, kun je de dienst nog via dat platform gebruiken. Eventueel kun je ook de webversie van Tado gebruiken en daar inloggen met je account. Dat kan via deze link. Daar kun je dan ook je schema’s en dergelijke beheren.