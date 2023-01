TCL 40 SE aangekondigd: betaalbaar toestel met flinke accu en Android 13

Er is keuze in tal van segmenten als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone. TCL benadert voornamelijk de markt met goedkopere toestellen. Aan het porfolio kan nu de nieuwe TCL 40 SE toegevoegd worden. De smartphone beschikt over een flinke batterij en Android 13.

TCL 40 SE aangekondigd

TCL is bekend in het goedkopere smartphonesegment en nu is het aanbod van de fabrikant uitgebreid met een nieuw toestel. De nieuwe TCL 40 SE is aangekondigd, en dus kunnen we je bijpraten over de nieuwe betaalbare smartphone van het bedrijf. De smartphone valt met name op door de riante accucapaciteit en de aanwezigheid van Android 13. Maar uiteraard heeft het toestel meer te bieden.

De TCL 40 SE wordt door TCL voorzien van een flink scherm, dat een grootte biedt van 6,75 inch. Deze biedt een Full-HD+ resolutie en betreft een LCD-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Daarbij wordt de telefoon uitgerust met een MediaTek Helio G37 chipset, 4GB of 6GB werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB/256GB. Het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart.

TCL voorziet de nieuwe smartphone van een 50 megapixel camera, die bij wordt gestaan door een 2 megapixel telelens. Een derde camera is een 2 megapixel macrosensor. De front-camera heeft een resolutie van 8 megapixel. Opvallend is de grootte van de batterij, die uitkomt op 5010 mAh. Het opladen kan met een snelheid van 18W. Verder wordt de telefoon direct vanuit de doos geleverd met Android 13, samen met de eigen TCL skin. Er zijn stereo-speakers en het inpluggen van een 3,5 millimeter headset is geen probleem bij de TCL 40 SE.

Details voor Europa zijn nu nog niet bekend gemaakt, maar volgens bronnen zal dat in de komende maanden wel gebeuren. De verwachting is dat de prijs tussen de 150 en 200 euro komt te liggen. Over het updatebeleid is nu nog niets bekend.