TikTok Now is nieuwe functie voor delen willekeurige momenten: dit kun je ermee

Het sociale netwerk TikTok heeft een update uitgerold voor de applicatie. Gebruikers kunnen hun actuele momenten delen met de functie TikTok Now. Deel je bezigheden op willekeurige momenten.

TikTok Now

Een nieuwe functie is toegevoegd aan de app TikTok. Gebruikers kunnen met het nieuwe TikTok Now op willekeurige momenten delen wat ze op dat moment aan het doen zijn. Het is een functie die doet denken aan de app BeReal die in korte tijd veel heeft gewonnen aan populariteit.

Het gaat dus om het delen van wat je doet op willekeurige momenten. Gebruikers krijgen op een bepaald moment op de dag de vraag om een foto of een video (van tien seconden) op te nemen en deze te delen via de app. Hierbij kunnen de beelden van zowel de achterste camera als de camera aan de voorkant gebruikt worden. TikTok zegt dat met deze functie het delen van een authentiek moment ontstaat.

Als eerst is de functionaliteit beschikbaar in geselecteerde markten, maar het is niet bekend wanneer dit voor Nederland staat te gebeuren.