TikTok laat je nu video’s delen van 10 minuten

Opnieuw is de maximale lengte van een video op het videoplatform TikTok verlengd. Mocht deze in het begin maar 15 seconden duren, nu mag een filmpje tien minuten duren.

10 minuten video’s in TikTok

Videoplatform TikTok is onder een brede groep gebruikers een graag geziene app. Echter is er veel concurrentie met video-apps. Instagram, YouTube, Snapchat en TikTok zelf zijn hiervan enkele voorbeelden. Om de strijd aan te gaan met de concurrenten, wordt de maximale tijdsduur van hoe lang een video mag duren verder verruimd. In het begin mocht een video maar 15 seconden duren, ruim een half jaar geleden werd dit opgerekt van 1 naar 3 minuten. Nu is het tijd voor de volgende stap.

Een video op TikTok mag voortaan 10 minuten duren. Het platform wil naar eigen zeggen op deze manier de gebruikers meer mogelijkheden bieden. De verbetering wordt vanaf nu uitgerold naar alle gebruikers.