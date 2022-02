Videotape: maak een groepsvideo als verrassing voor iemand anders

Samen met je groep vrienden die ene vriend of vriendin feliciteren, of misschien een leuke video met de familie maken voor opa of oma; met Videotape moet dit makkelijk gemaakt worden. Zonder bewerkingen of wat dan ook, kun je een groepsvideo maken en deze delen met iemand.

Videotape

In de Google Play Store (en iOS App Store) is een nieuwe applicatie uitgebracht van een Nederlandse ontwikkelaar. Yoram heeft de applicatie Videotape uitgebracht, waarmee je een groepsvideo kunt maken, zonder dat je hiervoor bij elkaar hoeft te zijn. Denk aan het overbrengen van een felicitatie met een hele vriendengroep, of juist iemand een hart onder de riem steken wanneer het even niet zo lekker gaat. Je maakt met Videotape een gezamenlijke videoboodschap, en dat heb je in een paar klikken geregeld. Hiervoor hoef je niet technisch te zijn, want bewerkingen en lastig gedoe komt er niet aan te pas.

Iedereen met een smartphone – of tablet – kan Videotape gebruiken om een bijzondere boodschap te sturen. Het is weer eens wat anders dan een appje sturen, plus je kunt het met je collega’s, vrienden of familie doen. In de Videotape app maak je een project aan, waarbij je anderen kunt uitnodigen om ook hun video op te nemen. Je kunt je video opleuken met stijlen zoals een begin- en eindtitel. Verder kun je kleuren en logo’s toevoegen en is het mogelijk om een achtergrondmuziekje te plaatsen achter je video.

Grootste Valentijnswens van Nederland

De lancering van Videotape wordt gelanceerd met een grote megavideo, in het kader van Valentijnsdag. Via de website van ‘De grootste wens’ kun je meedoen, je video opnemen en de clip toevoegen. Het kan zomaar zijn dat deze op 12 februari in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht of op 13 februari in het Alexandrium, Rotterdam getoond wordt. Tevens wordt het eindresultaat op 14 februari online gezet op de site.

De Videotape app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.