‘Toekomstige Android-versies krijgen ondersteuning voor het klonen van apps’

Bij verschillende fabrikanten zien we de ondersteuning al voor het klonen van apps, wat soms erg handig kan zijn. Nu lijkt ook Google overstag en de mogelijkheid aan te willen bieden om een applicatie te dupliceren in Android.

Android krijgt app-cloner

Het klonen van apps kan handig zijn in verschillende omstandigheden. Denk aan het dupliceren van een applicatie voor het beheren van meerdere accounts, als een app geen ondersteuning aanbiedt voor het aanmelden met meerdere accounts. Door dubbele apps te installeren kun je ze bijvoorbeeld ook tegelijkertijd gebruiken, denk aan het klonen van de app Snapchat.

In een document over Android 12 wordt gesproken over een nieuwe functie, waarbij apps dus gekloond kunnen worden. Echter is de nieuwe functie -nog- niet aanwezig in Android 12, en is het onduidelijk of de functionaliteit definitief beschikbaar komt, en zo ja, wanneer Google dit wil gaan doorvoeren. Mogelijk heeft Google de nieuwe functie in voorbereiding voor Android 12.1.