Top Nine 2024: dit zijn je populairste Instagram foto’s

Je tijd weer goed doorgebracht op Instagram dit jaar? Met de nieuwe versie van de Top Nine 2024, kun je kijken welke foto’s van jou het afgelopen jaar het meest populair waren. Was het de foto van de stapavond, of toch weer de kat die in de gordijnen hangt?

Top Nine 2024

De maand december is de maand van de lijstjes. Overzichten in vele soorten en maten komen voorbij. Dat is dit jaar ook het geval. Ook bij ons. Van het weekend publiceerden we bijvoorbeeld onze weer-app test 2024. We hebben hierbij maandenlang onderzoek gedaan naar de meest betrouwbare weer-app. Voor de Instagram-liefhebbers is er nu de mogelijkheid om je Top Nine 2024, ook wel Best Nine 2024 genoemd, uit te zoeken.

Met de Top Nine krijg je in een oogopslag te zien welke foto’s de meeste likes hebben gekregen in 2024. Je hoeft geen Top Nine app te downloaden, je kunt dit gewoon doen via de website van Top Nine. Vervolgens vul je je gebruikersnaam in en worden de machines opgestart. Vervolgens duurt het eventjes, en verschijnt daarna de top-9.

Je kunt zelf nog kiezen uit verschillende templates voor een ander ontwerp. Tevens kun je laten zien hoeveel likes, welke foto heeft gekregen. Dit alles kun je combineren tot één geheel. Vervolgens maak je een screenshot van wat je ziet, snij je deze bij en kun je deze delen met anderen op Instagram en andere platformen.

Wil je de Best Nine 2024 van jezelf bekijken, volg dan onderstaande stappen.

Ga naar de website van #TopNine2024

Vul de gebruikersnaam in van je Instagram-account

Dit duurt vervolgens even, waarna de Best Nine eruit komt rollen. Afhankelijk van de drukte en je account kan dit enkele minuten duren.

Screenshot maken en voilà.

