Tuinvogeltelling 2021: informatie en meetellen via de app

Dit weekend kun je weer de vogels in de tuin tellen tijdens de jaarlijkse tuinvogeltelling 2020. Het gebruik van een blaadje is ouderwets, tellen kan gewoon met de handige Tuinvogels app.

Tuinvogeltelling 2021

Op 29, 30 en 31 januari 2021, ofwel dit weekend, kun je weer meedoen aan de tuinvogeltelling. Tijdens de jaarlijks terugkerende telling kun je een half uur lang de vogels in je tuin tellen. Je noteert de waarnemingen van vogels die in de tuin zitten, dus niet alleen overvliegen, via de handige Tuinvogels app.

Het is de 17e keer dat de Tuinvogeltelling wordt gehouden. Er wordt gekeken naar de populariteit en aanwezigheid van vogels in de Nederlandse tuinen. Alles kan voorbij komen, van de duif tot aan de koolmees en van de ekster tot aan de roodborst, spreeuw en natuurlijk de kraai. Je stuurt eenvoudig je telling door, samen met eventuele opmerkingen voor je eigen archief. Je kunt namelijk ook buiten de officiële telling het aantal vogels bijhouden.

Via de Tuinvogels app kun je ook aanvullende informatie bekijken over verschillende vogels die voorkomen in Nederland. Denk aan de trefkans, wanneer hij aanwezig is en ook kun je het geluid van de vogel horen, en is er beeldmaterieel.

Downloaden

Je kunt de applicatie downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.