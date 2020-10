Unpluq: Delftse studenten lanceren sleutel tot minder smartphone-afleiding

Na een succesvolle Kickstarter-campagne en uitgebreide tests is het klaar om op eigen benen te staan; Unpluq. Het idee van Delftse studenten wordt nu realiteit en moet ervoor zorgen dat we op een speciale manier minder afgeleid worden door onze smartphone.

Unpluq

Unpluq is een idee van twee studenten uit Delft. Het is een speciale accessoire die de sleutel wordt genoemd. Middels deze sleutel moet afleiding door de smartphone tot het verleden behoren. Het doel is volgens bedenker Tim Smits om dankzij Unpluq meer je weer meer tijd te geven voor de dingen die je écht belangrijk vindt in het leven. De bedenkers leggen de werking van Unpluq als volgt uit;

“De Unpluq key laat je met een fysieke handeling afleidende apps van je Android smartphone verdwijnen. Op het moment dat de Unpluq key uit de smartphone wordt gehaald, gaat de telefoon in “Focus modus” en heb je geen toegang meer tot afleidende apps (jij kiest zelf welke apps afleidend zijn). Zodra je de Unpluq key in de oplaadpoort van je smartphone steekt, komt alles weer tevoorschijn. Zo kies je er zelf voor wanneer je toegang hebt tot alle apps, of wanneer je in “Focus modus” gaat.”

Unpluq werkt dus via een speciale launcher. Doordat je dus daadwerkelijk een handeling moet verrichten, in plaats van enkel wat aan te tikken op je smartphone, moet het een motivatie zijn om het smartphonegebruik te minderen. Het moet dus de barrière groter maken om met je smartphone in de weer te zijn, terwijl je eigenlijk wat anders moet doen.

De Unpluq kost 29,95 euro en wordt verkocht via de eigen website.