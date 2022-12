De donkere dagen voor kerst zijn al aangebroken, maar ook gaan we langzaam maar zeker naar de jaarwisseling toe. Een moment waarop velen losgaan met vuurwerk. De VeiligVieren app helpt je met het veilig afsteken van vuurwerk.

Veilig vuurwerk afsteken app

De applicatie VeiligVieren moet je helpen met het informeren van het veilig afsteken van vuurwerk. Nog te vaak gebeuren er ongelukken met vuurwerk, die vaak gewoon nog te voorkomen zijn, door bewust bezig te zijn met het afsteken van vuurwerk. De komende jaarwisseling moet een stukje veiliger worden met dank aan de app VeiligVieren. Via de app kun je een afsteekcursus doen, waarmee je je afsteekcertificaat kunt behalen. Heb je deze succesvol doorstaan, dan maak je kans op mooie prijzen, zoals verschillende feestpakketten.

Via de VeiligVieren app kun je ook deelnemen aan andere acties, zoals dagacties waarmee je ook weer kans kunt maken op prijzen door je e-mailadres achter te laten. Een oudejaarsavond is niet compleet zonder oliebollen, en zowel het oliebollen recept, als manieren om veilig oliebollen te bakken krijg je in deze app. Verder zijn er tips voor vuurwerkshows en kun je zoeken naar vele soorten siervuurwerk. In de VeiligVieren app zie je direct ook of het type vuurwerk toegestaan is in Nederland.

Downloaden

De applicatie van VeiligVieren kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.