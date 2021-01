Verbetering voor Android: slimme tekstselectie laat je makkelijk omrekenen

Een handige server-side update is uitgerold voor Android. De zoekmachine laat je nu makkelijk verschillende eenheden omrekenen, zonder dat je hiervoor diep Google in hoeft te duiken.

Sneller omrekenen met Google

Even een bepaalde eenheid omrekenen kan vanaf nu nog makkelijker in de Google-browser, zo schrijft Androidworld. Sinds Android 8.0 Oreo kun je de slimme tekstselectie gebruiken en zo snel bijvoorbeeld een telefoonnummer selecteren en direct bellen. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld het selecteren van een adres, welke je direct kunt openen in Google Maps, of het selecteren van een mailadres waardoor je direct een e-mail kunt sturen.

De mogelijkheden zijn nu verder uitgebreid. Vanaf nu kun je een bepaalde eenheid selecteren en direct kiezen voor omrekenen. Op die manier kun je zonder extra handeling bijvoorbeeld het aantal kilometer per uur omrekenen naar miles per hour, of het aantal meters naar centimeters, of een bepaalde munteenheid zoals de Zweedse kroon naar Euro’s.

Je kunt de functionaliteit vanaf nu gebruiken.