Verkiezingen en stemwijzers: met deze apps en websites bereid je je voor

Aanstaande woensdag 15 maart 2023 kunnen we in Nederland naar de stembus om onze stem te laten horen. Het zijn de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij we ook stemmen voor de Waterschappen. Met deze handige apps en apps bereid je je voor.

Verkiezingen 2023

Dit jaar mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dit gaan we in 2023 doen op 15 maart, aanstaande woensdag. Het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken voor een partij. Of misschien ben je er al over uit en ben je benieuwd wat de kansen zijn van die partij. In dit overzicht vind je handige hulpjes die je kunnen helpen bij de verkiezingen.

EenVandaag De Peiling

In de app ‘De Peiling’ van EenVandaag krijg je alles rondom politiek te zien. Je kunt er terecht voor gerelateerd nieuws, waarbij je direct ziet hoe een partij ervoor staat in de peilingen. Deze peilingen worden gedaan deoor Ipsos. Ook worden de resultaten getoond uit het EenVandaag Opiniepanel. In de peilingtrends zie je in grafieken hoe de mening is van andere Nederlanders. Verder zie je het verloop naar andere partijen, de coalitiemeter en andere interessante grafieken en statistieken.

Stemwijzers

Er zijn geen speciale apps om te kijken bij welke partij je ‘het beste past’ op basis van de stellingen. Gelukkig zijn deze er wel in de vorm van websites. Het verschilt wel per provincie waar je terecht kunt voor stemadvies. Een aantal bekende websites zijn niet overal beschikbaar.

De stemhulp van StemWijzer kun je doen als je stemadvies wilt voor Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Voor elf provincies kun je gebruik maken van MijnStem. Tot slot kun je aan de slag met de stellingen die KiesKompas je voorschotelt.