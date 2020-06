Vodafone kampt met landelijke storing (11 juni 2020)

Een grote groep klanten van telecomprovider Vodafone heeft sinds donderdagochtend last van een storing. Onder andere zijn er problemen met bellen, zo blijkt uit de meldingen.

Vodafone storing

Er is sinds afgelopen nacht sprake van een storing op het netwerk van Vodafone. De storing lijkt voornamelijk op te treden bij zakelijke klanten. Dit geldt ook voor verschillende ziekenhuizen en bedrijven die door de storing onbereikbaar zijn. Deze klanten kunnen niet bellen of gebeld worden.

Daarnaast lijken er problemen te zijn met het vaste internet, maar hebben zover bekend mobiele klanten geen problemen met de Vodafone storing. Door de storing is ook de eigen storingslijn van Vodafone getroffen. Het probleem is bij de roodgekleurde provider bekend en zegt alles er aan te doen om het probleem snel op te lossen. De oorzaak is nog niet bekend.