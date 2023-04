Vodafone: grote storing treft mobiele netwerk (14 april 2023)

Een grote storing op het netwerk van Vodafone zorgt voor problemen bij een deel van de mobiele klanten. De roodgekleurde provider werkt aan een oplossing, maar de storing lijkt hardnekkig. Ook zijn er problemen met het bellen naar alarmnummer 112.

Storing bij Vodafone

Sinds vannacht, de nacht van 13 op 14 april 2023, is er een storing op het mobiele netwerk van Vodafone. De provider bevestigt dit in een bericht. Door de storing in het mobiele netwerk van Vodafone ervaart een deel van de klanten problemen met de telefoniediensten, zo schrijft Vodafone. Door de storing kan het mogelijk zijn dat je problemen ondervindt met zowel bellen als sms’en. Tevens zorgt de storing voor problemen bij het bellen naar alarmnummer 112. Hierbij kan het gebeuren dat er wel contact gelegd kan worden, maar niets horen, of dat de alarmcentrale de beller niet kan horen. Vodafone adviseert om 112 via de vaste lijn te bellen, of om de 112NL app te downloaden. Als mobiel bellen niet werkt, adviseert de provider klanten om te bellen via bijvoorbeeld WhatsApp of Facetime.

In een bericht van zojuist meldt Vodafone dat 70 procent van het netwerk weer werkt en dat alles nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De stroom met klachten over problemen met het netwerk blijft echter groot. Vodafone zegt te werken aan een oplossing. Er is geen prognose voor wanneer de storing volledig verholpen is.

Leestip: Sim-only aanbiedingen van april 2023: dit zijn de beste deals