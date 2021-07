Weeronline app krijgt handig ‘aftelweerbericht’ na update

De nieuwste update voor de Weeronline app brengt een handige nieuwe functie. Het gaat om het ‘aftelweerbericht’ waarbij je voor een bepaald moment direct het weer te zien krijgt. Het moet het makkelijker maken om in te zien wat het weer wordt bij een belangrijke gebeurtenis, of bij grote weersveranderingen.

Weeronline met aftelweerbericht

Via de Google Play Store wordt een update uitgerold voor de applicatie van Weeronline. De nieuwste versie brengt een handige functie waarmee je voor een bepaald moment alvast kunt zien welk weer er wordt verwacht. Het aftelweerbericht geeft direct toegang tot het weer op een bepaalde dag. Dit kan een groot event zijn zoals de Formule 1 van Zandvoort of dergelijke. Daarnaast kan er ook afgeteld worden naar een moment waarop er grote veranderingen voorspeld worden voor het weer. Denk aan een hittegolf, afkoeldagen of een zomerstorm. De dagen waar naar toe wordt afgeteld worden bepaald door de mensen van Weeronline.

Weeronline zegt hierover het volgende;

Het doel van het Weeronline aftelweerbericht is om het de consument nog makkelijker te maken om uit te kijken naar het weer bij belangrijke gebeurtenissen en grote weersveranderingen. We voorspellen dus niet alleen het weer, maar tellen af naar die momenten en vieren dat, zoals je iets viert: met muziek!”, aldus presentatrice Laura Osinga van Weeronline.

