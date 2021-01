Wie is de Mol? app klaar voor 2021: maak je eigen poule en speel MolVisie

Op 2 januari 2021 start een nieuw seizoen van ‘Wie is de Mol?’. Natuurlijk kun je ook dit jaar weer meedoen met een eigen poule en zo de winnaar voorspellen, samen met je vrienden.

Wie is de Mol 2021 app

Er staat een nieuwe update klaar van de Wie is de Mol app. De applicatie komt goed van pas van het nieuwe 2021-seizoen van het programma, dat op 2 januari begint. Via de applicatie kun je weer samen met anderen een poule beginnen en zo de strijd aangaan met familie, vrienden, collega’s of anderen.

Je kunt via de Wie is de Mol? app het verdenkspel spelen en zo punten scoren. Ditzelfde geldt voor het spelen van de testvraag, waarmee je ook extra punten kunt verdienen. Nieuw is dat je je Molvisie kunt delen in de app. Wanneer je iets verdachts hebt gezien in de uitzending, kun je dit via de Molvisie laten weten. De theorie kan dan zomaar besproken worden in MolTalk op NPO3.

Je kunt de applicatie downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Vanwege de privacywetgeving kun je niet -meer- inloggen met een eerder gemaakt account. Iedereen dient een nieuw account aan te maken. Dit kan door in te loggen met een mailadres, je Google- of Facebook-account.