Wordfeud viert tiende verjaardag: interessante details

Wie kent het spel niet, Wordfeud. De digitale versie van Scrabble viert deze maand alweer haar tiende verjaardag. Vooral in Nederland is de applicatie populair, zo bleek eerder.

Wordfeud 10 jaar

Wordfeud viert haar tiende verjaardag. Al jarenlang vermaken miljoenen spelers zich met het leggen van woorden, zoals we dat ‘vroeger’ alleen deden met Scrabble aan de keukentafel. Onder jong en oud is het spel erg populair. Er zijn meer dan drie miljard games gespeeld, en het spel kent 35 miljoen spelers. Inmiddels staat de teller op 130 miljard neergelegde woorden in tien jaar tijd, zo laat de ontwikkelaar weten.

Nog altijd is Wordfeud erg populair, en het kan zomaar zijn dat door corona het aantal spelers nog verder is opgelopen. Twee jaar geleden werd bekend dat Nederlanders fanatiek zijn in het spelen van Wordfeud. Het spel telde in april 2018 maar liefst 1,6 miljoen Nederlandse spelers. Twee jaar geleden speelden 900.000 Nederlanders dagelijks een potje Wordfeud. Het is onbekend hoe hoog dit cijfer nu ligt.

Vorig jaar juni verscheen er een grote update voor de Wordfeud app, waarbij gebruikers een nieuw design voorgeschoteld kregen.