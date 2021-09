Livestream: volg hier de Xiaomi-aankondiging met de 11T

Xiaomi zal vandaag verschillende nieuwe toestellen aankondigen. De fabrikant lijkt in ieder geval met de 11T-serie te komen; toestellen waarbij de naam ‘Mi’ niet langer meer aan de orde is.

Xiaomi 11T livestream

Tenminste twee nieuwe smartphones gaan we vandaag zien bij de aankondiging van Xiaomi. De Chinese fabrikant heeft vanmiddag een aankondiging, waarbij we in ieder geval de Xiaomi 11T en de Xiaomi 11T Pro kunnen verwachten. De eerste details die tot nu toe zijn bekend, hebben we al voor je verzameld op de toestelpagina, welke je kunt bereiken via onderstaande buttons. Er gaan ook geruchten over andere producten, zoals een Mi 11 Lite NE met alleen een andere chipset dan de huidige Mi 11 Lite.

Welke berichten allemaal kloppen, dat horen we vanaf 14:00 uur. Vanaf dan is de aankondiging van Xiaomi. Als je niks wilt missen, kun je hieronder de livestream direct starten.



