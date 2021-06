Xiaomi rolt MIUI 12.5 update uit voor Mi 11 Lite

De Mi 11 Lite is nog niet zo lang op de markt, maar er staat nu al een interessante update klaar voor het toestel. Xiaomi rolt MIUI 12.5 uit naar de Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite: MIUI 12.5

Xiaomi rolt in Nederland en in andere landen een nieuwe update uit voor de Xiaomi Mi 11 Lite. De smartphone van de Chinese fabrikant wordt vanaf nu voorzien van de MIUI 12.5 update. Zoals we in de uitgebreide Xiaomi Mi 11 Lite review hebben geschreven, verscheen het toestel met MIUI 12.08.

De update brengt volgens de fabrikant verschillende snelheidsverbeteringen. Daarnaast is de reactie van gestures verbeterd, is de accuduur verbeterd, zijn er verschillende nieuwe tools toegevoegd en wordt beveiligingsupdate mei 2021 meegeleverd met de MIUI 12.5 update. Richard maakt melding van de update.

Degenen met een Xiaomi Mi 11 Lite kunnen de update vanaf nu downloaden voor hun smartphone. Als deze beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.