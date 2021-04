Xiaomi komt met nieuwe Mi 11X-toestellen

Er is weer uitbreiding voor het Mi 11-portfolio van Xiaomi. We kunnen kennismaken met de Mi 11X toestellen, welke bestaat uit de Mi 11X en Mi 11X Pro. Wat hebben deze twee toestellen je te bieden?

Xiaomi Mi 11X-serie

De Mi 11-serie kon nog verder uitgebreid worden, zo moest de gedachten zijn van Xiaomi. De fabrikant presenteert nu twee nieuwe modellen, voorzien van de namen Xiaomi Mi 11X en Mi 11X Pro. Beide toestellen zijn voorzien van het herkenbare Mi 11-design en hebben een aantal overeenkomsten in de specificaties. Zo hebben ze beiden een 6,67 inch OLED-paneel met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Voorop is een 20MP front-camera en er is een 4520 mAh accu met 33W snelladen.

Anders is de processor en de camera. De Mi 11X krijgt van de fabrikant een Snapdragon 870, 6/8GB werkgeheugen, samen met een triple-camera. Deze biedt een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoek en 5MP macrolens. De Mi 11X Pro krijgt een Snapdragon 888 chipset, 8GB werkgeheugen en met een triple-camera met 108MP hoofdlens, 8MP groothoek en 5MP macrolens. Beide toestellen komen met minimaal 128GB opslagruimte.

Voorlopig zijn de twee devices alleen aangekondigd voor India. Voor de Mi 11X beginnen de prijzen bij omgerekend 330 euro (exclusief belastingen en dergelijke), de Mi 11X Pro bij 440 euro. Het is niet bekend of de smartphones ook naar ons land komen, voorlopig lijkt dat niet aan de orde.