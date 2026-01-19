Xiaomi lanceert Mijia Smart Audio Glasses: bril voor je muziek

Xiaomi kwam vorige week al met de introductie van nieuwe producten, daar doet het bedrijf nu nog een schepje bovenop. Het merk presenteert de Mijia Smart Audio Glasses. Het is precies wat je verwacht: een bril met geïntegreerde speakers, zodat je altijd van je muziek kunt genieten.

Mijia Smart Audio Glasses

Afgelopen week kwam Xiaomi met de nieuwe Buds 8 Lite en Redmi Note 15-serie, nu komt het bedrijf met een muzikale bril. De Mijia Smart Audio Glasses is een bril met een modern ontwerp, welke open-ear audio-technologie biedt. Er zijn speakers geïntegreerd, net als vier ingebouwde microfoons. Op deze manier kun je niet alleen van je muziek genieten, maar kun je ook je omgeving blijven horen. Daarbij heeft de bril windruisonderdrukking en een privacy-modus. Die laatste functie zorgt ervoor dat het ‘lekken van geluid’ geminimaliseerd wordt tijdens het bellen.

Xiaomi biedt de Mijia Smart Audio Glasses aan in de vairanten Titanium, Pilot-Style en Browline en ondersteunt lenzen op sterkte en sommigen met UV400-bescherming en het filteren van blauw licht. Het ontwerp is naar eigen zeggen licht en duurzaam, met een maximaal gewicht van een kleine 28 gram. De bril heeft IP54-certificatie en de scharnieren kunnen overweg met maximaal 15.000 buigingen.

In het montuur van de bril zitten twee compacte 114 mAh batterijen. In één uur zijn deze volledig opgeladen, waarna de bril tot 13 uur muziek kan afspelen. Je kunt de bril bedienen via de pootjes en er is de Xiaomi Glasses-app, waarmee je gebaren kunt personaliseren, audio kunt opnemen (met LED-indicator) en je bril kunt terugvinden. Tevens kun je gemakkelijk schakelen tussen twee verbonden apparaten.

Xiaomi brengt de Mijia Smart Audio Glasses uit voor een bedrag van 179,99 euro (Browline en Pilot-Style) en 199,99 euro (Titanium).