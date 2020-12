Xiaomi Mi 11 komt 28 december: eerste smartphone met Snapdragon 888

Wie dacht dat het jaar rustig wordt afgesloten, komt bedrogen uit. Xiaomi zal op 28 december nog een nieuwe smartphone. Het gaat om de Xiaomi Mi 11, waar direct een mijlpaal aan wordt gekoppeld.

Xiaomi Mi 11 op 28 december

Volgende week maandag, op 28 december, kunnen we een nieuwe aankondiging verwachten van de Chinese fabrikant Xiaomi. Het gaat om de nieuwe high-end smartphone van het bedrijf die de naam Xiaomi Mi 11 mee zal krijgen. Het is de verwachting dat de smartphone verschijnt in twee varianten; de normale en de Pro. Het scherm zal vermoedelijk een QHD+ scherm zijn met een 120Hz verversingssnelheid. Volgens de geruchten staat er verder een 50MP hoofdcamera klaar en krijgt de Pro een 12 megapixel telefotolens.

Xiaomi zou verder de smartphones willen voorzien van een ander camera-ontwerp en nog sneller opladen. Xiaomi zal op deze datum de eerste fabrikant zijn die een toestel presenteert met de Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Deze processor werd eerder deze maand officieel gepresenteerd en is nog sneller en verder verbeterd. In 2021 zullen er nog veel meer fabrikanten hun smartphones presenteren welke van deze chipset zijn voorzien.

Op 28 december zullen we alle details te horen krijgen van Xiaomi. Overigens zal de aankondiging gericht zijn op de Chinese markt. Wanneer de Mi 11 internationaal wordt gepresenteerd, is onbekend.

