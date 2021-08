Xiaomi Mi 11 en Moto G8 Plus worden bijgewerkt met nieuwe update

Een nieuwe software-update wordt uitgerold naar twee toestellen. Dit betreft een Xiaomi en een Motorola. Wat brengt de nieuwe update voor de toestellen?

Update voor Xiaomi Mi 11 en Moto G8 Plus

In Nederland zijn Xiaomi en Motorola begonnen met het uitrollen van een nieuwe update voor hun smartphones. We beginnen met de Moto G8 Plus. Andries laat ons weten dat de smartphone van Motorola, die eind 2019 uitgebracht werd, de beveiligingsupdate van augustus heeft mogen ontvangen. De update heeft een grootte van 21,49MB.

Xiaomi Mi 11

Peter meldt dat zijn Xiaomi Mi 11 ook een nieuwe update heeft mogen ontvangen. Zijn toestel ontvangt de MIUI 12.5.4 update die eerder al voor verschillende andere toestellen uitgerold werd. Dit resulteert verbeteringen in de interface en het systeem en verschillende bugfixes.

De update wordt vanaf nu verspreid, en als je deze kunt downloaden krijg je hiervan een melding op je smartphone.

