‘Xiaomi Mi Band 6 krijgt GPS en kan overweg met chat-apps’

Er is nieuwe informatie verschenen over een nieuw horloge van Xiaomi. Volgens bronnen krijgt de nieuwe Mi Band 6 ondersteuning voor chat-apps en is GPS in het apparaat zelf te vinden.

Mi Band 6 informatie opgedoken

Xiaomi werkt achter de schermen aan de nieuwe Mi Band 6. De smartwatch moet de huidige Mi Band 5 opvolgen die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Xiaomi Mi Band 5 review. Uit de code die is opgedoken, komen we veel te weten over het nieuwe horloge van Xiaomi. De Mi Band 6 zal allereerst beschikken over GPS-ondersteuning. Deze aanwijzing dook eerder ook al op, en wordt nu nog een keer bevestigd. Tot nu toe moeten gebruikers de GPS-ontvanger in de smartphone hiervoor gebruiken.

Een andere eigenschap die uitgerold wordt naar de Mi Band 6 is snelle antwoorden. Deze lijken gestuurd te kunnen worden als sms wanneer je snel wilt reageren. De volgende teksten zijn hierbij opgedoken;

Ik ben in vergadering, ik zal later antwoorden.

Ik ben aan het rijden, neem later contact op.

Ik kan nu niet antwoorden, neem later contact op.

Volgens de berichten worden bij de Mi Band 6 ook verbeterd op het gebied van chat-apps. De informatie zegt dat er meer functionaliteit moet komen voor de messenger-diensten, maar veel meer wordt er niet over duidelijk. De nieuwe Xiaomi Mi Band 6 moet ook de zuurstofsaturatie kunnen meten en tevens zou spraakassistent Amazon Alexa op het horloge te vinden zijn. Verder wordt verwacht dat het een groter scherm krijgt en dat ook dit horloge weer voor een interessante prijs uitgebracht zal worden. De Mi Band 6 wordt rond juni verwacht.