Xiaomi opent eerste fysieke winkel ‘Mi Store’ in Nederland

Xiaomi wil beter bekend worden in ons land. Een eigen winkel moet daar aan bijdragen. Nu is de eerste winkel in Nederland geopend. Dat is wel iets minder feestelijk gebeurd.

Xiaomi winkel in Nederland

Na Huawei, Samsung en Apple is het tijd voor een eigen winkel van Xiaomi. Het is de eerste fysieke winkel in de Benelux en is gevestigd in de stad Rotterdam. Volgens de fabrikant is de opening van de Mi Store in Rotterdam in lijn met de strategie van Xiaomi. Zij willen de online verkoop combineren met een offline ervaring in een fysieke winkel.

De winkel in Rotterdam is 510 vierkante meter groot en toont niet alleen de smartphones, maar ook andere producten van Xiaomi. Denk aan keukenproducten, wearables, verzorgingsproducten en meer. Ook is er meer aandacht voor service en begeleiding. Ou Wen, hoofd van Xiaomi West-Europa geeft de volgende reactie over de mijlpaal van Xiaomi;

“De Benelux is een economische krachtpatser en een voorloper op het gebied van branding. De regio is een prioriteit voor ons in West-Europa, dat op zijn beurt een prioriteit is binnen onze algemene wereldwijde expansie. De Benelux-regio heeft een relatief hoge koopkracht en een geweldige high-end potentie en vormt zo een ideaal testveld voor Xiaomi om zijn brand awareness verder te vergroten.”

Sinds januari 2020 opende Xiaomi één van haar West-Europese hoofdkantoren in Den Haag. De Mi Store in Rotterdam is gevestigd aan de Korte Lijnbaan 11 in Rotterdam.

