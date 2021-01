Xiaomi brengt betaalbare Redmi Note 9T met 5G uit in Nederland

Xiaomi heeft haar nieuwste smartphone uitgebracht in ons land. De Xiaomi Redmi Note 9T werd eerder deze maand aangekondigd en is voorzien van 5G en prima specificaties.

Redmi Note 9T in Nederland

Wanneer je een betaalbare 5G-smartphone zoekt, is het aanbod al een stuk groter dan een paar maanden geleden. Xiaomi doet al sinds het begin graag mee in dit segment. Vanaf nu kun je de Xiaomi Redmi Note 9T aanschaffen in Nederland. Ook dit toestel is voorzien van 5G-ondersteuning en hebben we onlangs uitgebreid besproken in de Xiaomi Redmi Note 9T review.

Aan boord van de Xiaomi Redmi Note 9T vinden we een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm. Er is een 13 megapixel front-camera, triple-camera achterop en een flinke 5000 mAh accu. De batterij zet erg goede prestaties neer, zo bleek uit onze test. De Redmi Note 9T is uitgerust met een MediaTek Dimensity 800U chipset, 4GB aan werkgeheugen en minstens 64 of 128GB aan opslagruimte. Verder ontbreekt het aan weinig. Er is NFC, FM-radio, headsetaansluiting en dual-speakers. Ook is er dus 5G, waardoor je mag verwachten dat het toestel wel even mee kan.

De Xiaomi Redmi Note 9T kost je 269 euro. Je kunt hem vanaf nu kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel en Belsimpel. Tijdelijk krijg je daar een gratis cadeau bij.