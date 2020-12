Xiaomi rolt beveiligingsupdate november uit voor Redmi Note 9

Xiaomi rolt een nieuwe update uit voor de Xiaomi Redmi Note 9. De smartphone krijgt een nieuwe security-patch aangeboden.

November-patch voor Redmi Note 9

Sinds eind oktober rolt Xiaomi de MIUI 12 update uit voor de Redmi Note 9-serie. Nu is het tijd voor een andere update. De Chinese fabrikant rolt voor de Xiaomi Redmi Note 9 de beveiligingsupdate van november 2020 uit, zo laat Bert ons weten. Dit is de op één na laatste security-patch die door Google is uitgebracht.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Wanneer deze gedownload kan worden ontvang je een melding op je toestel. Zover bekend worden los van de verbetering in de beveiliging verder geen nieuwe functies toegevoegd. De update is er (nog) niet voor de Note 9 Pro en Note 9S.