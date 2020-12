Xiaomi rolt MIUI 12 met december-patch uit voor Redmi Note 9

Nadat eerder al de Xiaomi Redmi Note 9S en Note 9 Pro de grootse update hebben ontvangen naar MIUI, is er nu nieuws voor de Xiaomi Redmi Note 9. De smartphone ontvangt de MIUI 12 update.

Redmi Note 9 krijgt MIUI 12

Gebruikers van de Xiaomi Redmi Note 9 kunnen nog net voordat het nieuwe jaar begint, een grote update downloaden voor hun smartphone. De Xiaomi Redmi Note 9 ontvangt namelijk vanaf nu de update naar MIUI 12. Het is nog niet de Android 11-update, maar wel een update die een hoop verbeteringen brengt. Eerder werden de Note 9S en Redmi Note 9 Pro al voorzien van de update. Eén van de voordelen is dat het mogelijk wordt gemaakt om een app-launcher ofwel een menu-knop voor je apps, in te schakelen.

Andere verbeteringen die Xiaomi heeft doorgevoerd vinden we terug in de privacy-instellingen, een chat-app vanuit een melding als drijvend venster openen, zijn er nieuwe live wallpapers, geanimeerde pictogrammen, verbeterde notificaties en vele andere verbeteringen. Bert laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone ook gelijk beveiligingsupdate december 2020 heeft mogen ontvangen.

Als de update beschikbaar is voor jouw device, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.