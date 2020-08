YouTube gaat stoppen met versturen van e-mails bij nieuwe video’s

Er wordt een verandering doorgevoerd bij YouTube. Gebruikers krijgen standaard een mail als op een geabonneerd kanaal een nieuwe video geüpload wordt, dat gaat niet meer gebeuren vanaf deze maand.

E-mails van YouTube

Ben je geabonneerd op een YouTube-kanaal (bijvoorbeeld het mooie kanaal van DroidApp), dan krijg je standaard een mailtje van YouTube als er een nieuwe video wordt geüpload. Wat een groep gebruikers echter niet weet, is dat deze functie ook uit te schakelen is. Volgens Google zijn de mails geen succes, slechts minder dan 0,1 procent van deze mails werd geopend. Volgens het bedrijf zouden de ontvangers van de mails klagen over de hoeveelheid mails.

Om die reden stopt YouTube vanaf deze week, op 13 augustus, met het uitsturen van deze mails. Wel kun je op de hoogte blijven van nieuwe video’s via notificaties die je krijgt via de app of in de browser. De makers van video’s hoeven zich volgens Google geen zorgen te maken. Uit testen zou blijken dat het aantal kijkers voor video’s niet afneemt.