Olympische Spelen 2022: volg het met deze 4 handige apps

De Olympische Spelen van 2022 vinden deze maand plaats in de Chinese stad Peking. Officieel zijn het de Olympische Winterspelen en je kunt alles volgen met deze vier handige apps.

Olympische Spelen 2022 apps

Door het Coronavirus is het een spannende editie van de Olympische Spelen. Alles wordt eraan gedaan om de coronabesmettingen buiten de deur te houden. We kunnen echter alle sporten die uitgeoefend worden op verschillende manieren bijhouden. We kunnen hiervoor natuurlijk naar de televisie kijken, maar wanneer je daartoe niet in de gelegenheid bent, kun je aan de slag met verschillende apps. De beste Olympische Spelen 2022 apps hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

NOS app

De app van de NOS is speciaal voor de Olympische Winterspelen voorzien van een extra categorie. Op die manier heb je direct het belangrijkste nieuws rondom de Spelen binnen handbereik. Doordat de NOS de uitzendrechten heeft, kun je ook verschillende sporten via de app bekijken. Tevens zijn er verschillende livestreams, vind je het wedstrijdprogramma, de uitslagen en kun je ook een liveblog volgen.

Olympics

De officiële app van het IOC is de Olympics app, welke je gratis kunt downloaden. Je ziet de medailleresultaten van de deelnemende landen; en verder kun je aan de slag met gepersonaliseerde schema’s, heb je het laatste nieuws van je favoriete atleten en kun je live updates volgen met de liveblog. Uiteraard zie je ook het speelschema met alle wedstrijden die plaatsvinden tijdens de Olympische Winterspelen 2022.

Winterspelen

Een applicatie die direct duidelijk is, is de app Winterspelen 2022. Hierin vind je een kalender, waarbij je inzicht hebt in de verschillende sporten. Je ziet direct welke sporten er vandaag plaatsvinden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de sporten. In de Winterspelen 2022 app vind je ook de resultaten en de medailletabel.

Sporza

De Belgische sportliefhebbers kunnen aan de slag met de app van Sporza. Met deze applicatie krijg je eveneens een liveblog, maar blijf je natuurlijk ook op de hoogte van het laatste nieuws rondom de sporters. Verder geeft Sporza je interviews en reportages in het teken van de Olympische Spelen van 2022. Inwoners van België kunnen in de Sporza app ook terecht voor de livestreams en podcasts.