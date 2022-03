De 3 voordelen van de Samsung Galaxy S21 FE (adv)

Samsung brengt ieder jaar opnieuw een hoop mooie toestellen uit. Dat is ook dit jaar weer het geval. Niet alleen met de Galaxy S22-serie, maar ook met de Galaxy S21 FE. Maar wat heeft dit toestel allemaal voor moois te bieden?

De Galaxy S21 FE uitgelicht

Samsung heeft dit jaar al de Galaxy S22-serie aangekondigd, bestaande uit de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Een paar weken ervoor werd een andere interessante telefoon aangekondigd: de Samsung Galaxy S21 FE, waarvan onlangs op DroidApp de Samsung Galaxy S21 FE review verscheen. Het toestel is de opvolger van de S20 FE die erg goed wist te scoren vorig jaar.

In de review die we hebben gepubliceerd waren we erg tevreden over het toestel. Waarom precies? Dat lichten we hieronder uit;

Design

De Samsung Galaxy S21 FE heeft een vergelijkbaar design als de andere toestellen uit de S21-serie. Dit betekent een stijlvol vormgegeven design, maar wel erg glad. Een Samsung S21 FE hoesje is dan ook zeker aan te raden. Op dit manier heb je meer grip op het toestel en is hij ook gelijk beschermd tegen krassen of vallen. Wel zo prettig als je net je portemonnee hebt getrokken voor een nieuwe smartphone. Mocht hij onverhoopt toch kapot gaan, dan is een bezoek aan een punt voor telefoon reparaties aan te raden.

Updatebeleid

Het updatebeleid van de Samsung Galaxy S21 FE is meer dan goed. Je bent namelijk zeker van vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Je telefoon wordt dus tot en met 2027 bijgehouden met updates, terwijl je telefoon ook nog de update naar Android 16 kan verwachten. Vanuit de doos draait de telefoon direct op Android 12, zodat je gelijk al de nieuwste Android-versie hebt.

Camera

De camera van de S-serie blijft een positieve eigenschap van Samsung. Deze levert namelijk niet alleen mooie foto’s, maar ook mooie video’s af. Je hebt verschillende opties, zoals de handmatige modus en ook kun je verschillende filters toepassen. Niet alleen overdag schiet de Galaxy S21 FE mooie foto’s, maar ook in de nachtelijke uren kun je prima beelden schieten. We hebben een mooi digitaal fotoalbum online gezet waar je de verschillende foto’s kunt bekijken.