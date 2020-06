90 procent van de Nederlanders heeft NL-Alert ontvangen

Eerder deze maand heeft de Rijksoverheid opnieuw het alarmsysteem NL-Alert getest. Inmiddels is duidelijk dat het bereik van het middel opnieuw is gestegen.

Meer bereik NL-Alert

Op 8 juni heeft de Nederlandse overheid het alarmmiddel NL-Alert getest. Inmiddels heeft de Rijksoverheid cijfers naar buiten gebracht over de test met NL-Alert op deze datum. Waar de vorige keer het bericht nog een bereik had van 85 procent, is dit bericht door 90 procent van de Nederlanders ontvangen.

Volgens de cijfers zou 10 procent dus niet het bericht hebben ontvangen. Echter zou vier procent van hen alsnog op de hoogte zijn gebracht door anderen via bijvoorbeeld collega’s of familie. Het hoogste bereik lag in de leeftijdsgroep 18-34 jaar, waarbij het bericht door 95 procent van de mensen werd ontvangen. Het laagst was de leeftijdsgroep van 75-plussers, daar was het bereik 73 procent. Het bereik in deze groep steeg in vergelijking met december vorig jaar wel met 11 procent.

Op termijn is het plan dat NL-Alert het luchtalarm vervangt. Op iedere eerste maandag van de maand wordt het luchtalarm getest. Tweemaal per jaar wordt een NL-Alert controlebericht uitgestuurd om de dienst te controleren. Op 7 december is de volgende check.