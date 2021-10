Aldi komt met kassaloze winkel naar Utrecht: betalen met je app

Supermarktketen Aldi heeft bekend gemaakt dat het begin 2022 een nieuwe vestiging opent in Utrecht. Anders dan bij andere filialen wordt dit een kassaloze winkel waarbij de klant met sensoren gevolgd wordt, en het afrekenen met een speciale app gaat.

Aldi met kassaloze winkel

Albert Heijn heeft een tijdje geleden geëxperimenteerd met een kassaloze winkel op zeer kleine schaal. Aldi gaat nu een stap verder en komt met een ‘normale’ winkel, maar waar geen kassa’s te vinden zullen zijn. Het concept is in de afgelopen tijd over komen waaien vanuit de Verenigde Staten. Aldi gaat een testlocatie begin 2022 openen in Utrecht. Het is de enige testlocatie van heel Europa van Aldi Nord.

Aldi laat weten dat de winkel een oppervlakte krijgt van ruim 500 vierkante meter. Boodschappen worden automatisch afgerekend middels een app en sensoren die registreren welke producten er in de winkelwagen gelegd worden. Er is geen gezichtsherkenning en ook worden er geen scans van ogen of vingerafdrukken gemaakt. Enkel de bewegingen van de klant en het artikel worden gevolgd door het systeem.

De vestiging wordt zoals gezegd begin 2022 geopend in Utrecht. De locatie is op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat.