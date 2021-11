Amazon komt met draadloze Blink videodeurbel van 59,99 euro

Amazon heeft met de Blink-divisie eerder al een erg goedkope beveiligingscamera uitgebracht. De grote winkelketen wil consumenten nu verleiden met een andere goed geprijsde gadget. Het gaat om de Video Doorbell van Blink, een draadloze videodeurbel voor een paar tientjes.

Blink videodeurbel

Blink is een divisie van Amazon waarbij voor een gunstige prijs, goede producten uitgebracht worden. Dit schreven we al in de Blink Mini review; een beveiligingscamera die je voor een heel scherpe prijs kunt aanschaffen. Nu is het tijd voor een ander nieuw product; de Blink videodeurbel. Het is een draadloze videodeurbel die volgens Amazon een lange accuduur biedt en desgewenst ook bekabeld aan te sluiten is.

De Blink Video Doorbell heeft twee-richtingsspraak zodat je kan praten met degene die voor de deur staat. Het biedt Full-HD resolutie video, een bewegingssensor en kan meldingen naar je smartphone sturen als er iets gebeurt. De deurbel krijgt zijn stroom via twee AA-batterijen, en een koppeling gaat via WiFi. Je kunt hem draadloos gebruiken, of bekabeld aansluiten. Bij draadloos heb je dus alle mogelijkheden tot je beschikking, inclusief toegang tot de app.

Als je beelden van de deurbel lokaal op wilt slaan, kun je voor 34,99 euro de Sync Module 2 aanschaffen. Hiermee kun je direct lokaal de clips opslaan op een USB-stick. Desgewenst kun je het aantal mogelijkheden uitbreiden door een abonnement te nemen op een Blink abonnement. De prijzen hiervoor zijn 3,00 euro per maand, per apparaat, of 10 euro per maand voor een onbeperkt aantal apparaten.

Je kunt de videodeurbel kopen voor 59,99 euro bij Amazon. Een releasedatum is nog niet gedeeld.

Leestip: De 18 meest handige, beste cadeautips voor december 2021