Amazon Prime Day 2022: dit zijn de beste aanbiedingen

Vandaag en morgen (12 en 13 juli) kun je flink besparen op je aankopen bij Amazon. Tijdens Amazon Prime Day zijn tal van producten afgeprijsd. De kortingen zijn op elektronica, verzorgingsproducten, speelgoed en tal van meer producten. De details zetten we op een rijtje.

Amazon Prime Day 2022

Ook dit jaar kun je bij webwinkel Amazon profiteren van mooie kortingen. Dit alles tijdens Amazon Prime Day, het jaarlijkse event van de winkel waarmee heel veel producten flink afgeproijsd worden. Dit jaar is dat op 12 en 13 juli en je kunt bijvoorbeeld besparen op producten van Apple, Sony, Bose, Philips, Ring, Zwitsal en Maxi-Cosi. Gedurende Prime Day zullen er steeds nieuwe aanbiedingen online gezet worden. Er zullen deals zijn in alle categorieën, zo laat Amazon weten. Dus of je nou op zoek bent naar een elektronica, of iets tofs voor in de tuin, je moet het daar (voordeliger) kunnen vinden.

Bestel je tijdens Amazon Prime Day, dan maak je ook kans op extra prijzen. Zoals VIP-kaarten voor de Amsterdamse zomerconcerten, een thuisconcert van Nick & Simon of Rapper Donnie die frietjes bakt bij je thuis. Tevens worden verschillende producten als prijs verloot.

Goed om te weten is dat je dient te beschikken over Amazon Prime als je gebruik wilt maken van de deals. Dit kun je ieder moment opzeggen en is zelfs de eerste 30 dagen gratis, daarna kost het 2,99 euro per maand. Voor dat bedrag krijg je gratis verzending, extra voordelen en toegang tot de streamingdienst. Alle deals tijdens Amazon Prime Day vind je hier.