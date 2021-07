Android 11 update wordt uitgerold naar Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Niet alleen smartphones worden bijgehouden met updates. Samsung rolt nu een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy Tab A 10.1 uit 2019. De tablet ontvangt de Android 11 update.

Galaxy Tab A 10.1 (2019): Android 11

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) ontvangt zijn laatste grote Android-update. De tablet, welke in 2019 verscheen met Android 9 Pie, werd eerder al voorzien van de update naar Android 10. Nu is het de beurt aan een andere grote update, welke vanaf nu beschikbaar komt voor het apparaat. De uitrol van Android 11 is vanaf nu begonnen, maar het gaat om een gefaseerde uitrol, waardoor het even kan duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is.

Samen met de update naar Android 11 voegt Samsung ook gelijk verbeteringen in de One UI skin door, en is er beveiligingsupdate juni 2021. Dankzij Android 11 kun je tal van verbeteringen gebruiken. Denk aan de verbeterde privacy-instellingen met eenmalige machtigingen, chat-bubbels, verbeterde notificaties en de nieuwe muziekspeler.

De update wordt zoals gezegd vanaf nu uitgerold. Bert weet ons te melden dat zijn tablet ook de update heeft ontvangen.