Android 13 Beta 4 verschenen: dit is er over te melden

Google heeft een nieuwe update vrijgegeven voor Android 13. Het gaat om een nieuwe bètaversie; Android 13 Beta 4. Dit is de laatste testversie voor de definitieve versie verschijnt.

Android 13 Beta 4

Als we kijken naar het schema dat Google eerder heeft uitgebracht over de uitrol van Android 13, dan loopt Google goed op schema. In juli zou namelijk Beta 4 van Android 13 uitgebracht worden, en dat is nu gebeurd. Er zijn een aantal zaken aangepakt, en dat is maar goed ook, want in principe komt er hierna geen nieuwe testversie, maar is de volgende stap de definitieve update van Android 13.

Met Android 13 Beta 4 zijn er een aantal bugs opgelost. Er is bijvoorbeeld een fout opgelost waarbij sommige apparaten een Bluetooth-verbinding tot stand brengen, en deze direct weer verliezen. Verder is de crash in de camera-app in de Pixel 6-serie aangepakt en moet het scherm van Now Playing niet langer meer vasthangen bij het downloaden van de database. Tot slot staat er voortaan ook weer netjes Android 13, in plaats van Android 12 als je in de bètaversie op zoek ging naar de Android-versie.

Android 13 brengt van zichzelf al een reeks nieuwe functies. Er zijn verbeteringen voor de Material You-interface, die we voor het eerst zagen bij Android 12. Er zijn meer icoontjes en kleuren. Verder belooft Google verbeteringen voor de privacy en beveiliging. Er is voor de galerij een nieuwe fotokiezer en deler, en ook zijn er verbeteringen voor Android 13.

Het is de verwachting dat in de herfst de definitieve versie van Android 13 uitgebracht wordt. Later deze maand zou Samsung al het bètaprogramma uit willen rollen voor de Galaxy S22-serie.