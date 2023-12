Android 14 voor Asus Zenfone 10 en Samsung Galaxy A23

Samsung en Asus rollen voor in totaal twee toestellen de update uit naar Android 14. De smartphonefabrikanten brengen de nieuwe versie naar de Zenfone 10 en de Galaxy A23.

Android 14 beschikbaar

Op de valreep van het begin van het nieuwe jaar, rollen twee fabrikanten naar een paar toestellen nog een nieuwe update uit. Het is niet zomaar een update die uitgerold wordt door Asus en Samsung, maar de update naar Android 14.

De update naar Android 14 wordt uitgerold voor de Asus Zenfone 10 en de Samsung Galaxy A23. Nu denk je misschien, de Galaxy A23, die ken ik niet? Dat kan kloppen. Het toestel wordt in ons land alleen via grijze import verkocht en is niet officieel breed beschikbaar in Nederland. De smartphone krijgt samen met de update naar Android 14 ook de One UI 6 skin. Hierbij heb je toegang tot meer personaliseringsopties, het vernieuwde quick settings-scherm, de nieuwe weer-widget en meer.

Asus pakt met de update naar Android 14 gelijk de gelegenheid aan om verbeteringen en bugfixes uit te rollen naar de Asus Zenfone 10. Zo zijn ook verschillende systeem-apps bijgewerkt.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen deze update aangeboden krijgt.