‘Android krijgt drijvende knop voor zoekbalk op verschillende plekken’

Een nieuwe video laat een mogelijke verandering zien bij Android. De functie maakt het mogelijk om vanuit een ander venster, snel een zoekopdracht te kunnen starten. De functie is te zien in een video.

Drijvende zoekfunctie in Android

De collega’s van Android Authority delen een video van een nieuwe wijziging in Android. In de video die gedeeld wordt, is te zien dat er een drijvend venster zichtbaar is in het app-menu. De zoekbalk kan gebruikt worden voor het uitvoeren van een zoekopdracht op het internet, maar ook voor op de telefoon naar bijvoorbeeld apps of contacten. Voorheen was deze balk niet te vinden in Android.



Niet alleen in het app-menu is de nieuwe zoekbalk zichtbaar. In de video zien we namelijk ook dat de zoekbalk tevoorschijn komt bij het multitask-venster. De functie is toegevoegd als optionele functie in Android 14 QPR1. Dit is de nieuwste testversie van de nieuwe Android-versie en kwam met veel nieuwe functies. De kans lijkt waarschijnlijk dat Google de functionaliteit met de volgende Feature Drop update uitrolt voor de Pixel-toestellen. Deze update verwachten we in december.