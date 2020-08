Android-smartphones gaan aardbevingen herkennen: zo werkt het

Google komt met een nieuwe functie voor Android-toestellen, waarmee aardbevingen gedetecteerd kunnen worden. Bestaande sensoren kunnen gebruikt worden voor deze nieuwe functionaliteit.

Android gaat aardbevingen herkennen

Google heeft bekend gemaakt dat Android-toestellen in staat kunnen zijn om vroegtijdig aardbevingen te herkennen. Toestellen die deel uitmaken van het Android Earthquake Alerts System geven aan seismologische instanties een locatiemelding door, als er een mogelijke aardbeving nadert.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de versnellingsmeter in de smartphone. Deze wordt nu eigenlijk alleen gebruikt om te detecteren of het toestel horizontaal of verticaal vastgehouden wordt. Daarnaast moeten ook de locatiediensten ingeschakeld zijn. Overigens wordt de locatie die doorgestuurd wordt niet exact, maar wordt alleen de plaats/stad doorgegeven. Om de privacy te waarborgen worden ook enkele neplocaties meegezonden. Gebruikers kunnen de functie uitschakelen.

Google begint het project aan de westkust van Amerika, waar het als eerst in Californië wordt getest. Later moet de functionaliteit uitgebreid worden naar andere landen.