Android Update Bulletin week 15: deze toestellen kregen updates

Een week vol met updates, zo kunnen we wel stellen. In de afgelopen week, week 15, werden de nodige Android-apparaten voorzien van een nieuwe update. Zoals je van ons gewend bent, zetten we op een rijtje welke toestellen zijn bijgewerkt.

Android updates in week 15

Vele toestellen van verschillende fabrikanten zijn in week 15 bijgewerkt met een nieuwe update. Bij het ene toestel was dit een (oude) beveiligingsupdate naar een versie hoger, bij een ander apparaat zien we een grotere update, van Android-versie of de skin. Iedere zondag zet DroidApp op een rij welke toestellen zijn bijgewerkt met een nieuwe update. Dit zijn de updates van week 15, 2022.

Nokia

Realme

Realme 8: Android 12 met Realme UI 3.0

Realme 8 Pro: Android 12 met Realme UI 3.0

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: beveiligingsupdate april

