Samsung Galaxy Tab S6-serie ontvangt update naar Android 12

De tablets van Samsung uit de Tab S6-serie worden bijgewerkt met een nieuwe Android-update. De Galaxy Tab S6 en de Tab S6 Lite krijgen Android 12.

Android 12 voor Galaxy Tab S6

Samsung rolt in Europa een nieuwe update uit voor de tablets uit de Galaxy Tab S6-serie. Het gaat om twee modellen die geüpdatet worden naar Android 12; dit zijn de Samsung Galaxy Tab S6 en de Galaxy Tab S6 Lite. De twee tablets worden bijgewerkt met de update naar Android 12 waarbij ook beveiligingsupdate maart wordt meegeleverd bij de Tab S6 Lite en de februari-update met de Tab S6.

Dankzij Android 12 krijg je als gebruiker een hoop nieuwe functies tot je beschikking. Hier hoort ook One UI 4 bij. Kleuren van de ingestelde achtergrond kunnen dankzij de functie Kleurenpalet overgenomen worden in de interface. Een andere functie is dat je meer privacy-instellingen krijgt, en zijn er verbeterde notificaties. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Galaxy Tab S6-serie.