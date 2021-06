Android Update Bulletin week 24: deze toestellen kregen updates

Iedere week zetten we op een rijtje welke toestellen een update hebben mogen ontvangen. In het Android Update Bulletin van week 24-2021 zien we dat er toestellen zijn bijgewerkt met beveiligingsupdates, maar ook Android 11 beschikbaar is gekomen voor een toestel.

Android updates in week 24

Gisteren publiceerden we op DroidApp een artikel over het haperende updatebeleid van Nokia. DroidApp heeft daarover vragen gesteld aan de fabrikant, gezien het feit dat bepaalde updates missen. In week 24 zijn enkele Nokia’s in ieder geval bijgewerkt met updates, en ook andere merken hebben een update klaargezet voor hun smartphone(s). In het Android Update Bulletin van deze week, zetten we de toestellen op een rijtje die deze week zijn bijgewerkt met een software-update.

Nokia

OnePlus

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite: MIUI 12.5

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!