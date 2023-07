Android Update Bulletin week 29: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen voor Android. Welke telefoons en andere apparaten hebben in de afgelopen zeven dagen een update mogen ontvangen?

Android updates in week 29

We naderen het einde van de maand en dat betekent dat het ook rustiger wordt met updates die uitgerold worden. Zo was er vorige week het Update Bulletin van week 28. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke Android-apparaten in week 29 van 2023 een update hebben mogen ontvangen.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate juli

Nokia X20: beveiligingsupdate juli

OnePlus