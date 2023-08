Android Update Bulletin week 32: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw overzicht met updates die in de afgelopen week zijn uitgerold. Inmiddels zijn de eerste smartphones bijgewerkt met de augustus-update, maar welke updates verschenen er nog meer?

Android updates in week 32

In de 32e week van het jaar 2023 zien we weer meerdere nieuwe updates verschijnen. Voor de Android werd eerder deze maand beveiligingsupdate augustus aangekondigd, en die update komt nu naar meerdere devices. In de komende weken verwachten we de update voor meer apparaten. Voor nu een overzicht met de updates die in week 32 van 2023 zijn verschenen.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate augustus

Realme

Realme 8: Android 13 met Realme UI 4.0

Samsung