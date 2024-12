Android Update Bulletin week 52: deze toestellen kregen updates

We hebben het laatste Android Update Bulletin van 2024 voor je klaargezet. Net als iedere zondag, bespreken we in het Android Update Bulletin de toestellen die voorzien zijn van een update. Welke updates zijn er in de 52e week van 2024 uitgerold?

Android updates in week 52

Iedere week houden we je op de hoogte van de (Android-) updates die zijn uitgerold. Dat doen we deze keer ook met een nieuwe editie van het Android Update Bulletin. Welke smartphones en andere apparaten zijn in de laatste week van het jaar 2024 bijgewerkt met een update? Het was in de laatste week van het jaar vrij rustig met updates. DroidApp zet het op een rij.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Samsung

Xiaomi