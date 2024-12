Samsung Galaxy A54, A53 met december-patch; Xiaomi 14T (Pro) krijgt Android 15

Er worden nieuwe updates uitgerold voor verschillende Android-toestellen. Er is een nieuwe beveiligingsupdate beschikbaar voor de Samsung Galaxy A54 en Galaxy A53. De high-end modellen van Xiaomi; de Xiaomi 14T en 14T Pro krijgen de update naar Android 15.

Xiaomi 14T krijgt Android 15

Xiaomi stelt voor de Xiaomi 14T en Xiaomi 14T Pro de update naar Android 15 beschikbaar. De tip van dat de update nu beschikbaar is voor de twee modellen, krijgen we binnen van Marc. De twee toestellen worden voorzien van Android 15, samen met de beveiligingsupdate van november. De update brengt de nodige verbeteringen die we kennen van Android 15, samen met HyperOS, al lijkt dit geen nieuwe versie te zijn voor de Xiaomi 14T en Xiaomi 14T Pro. De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers de nieuwe versie binnen zien komen.

Galaxy A53 en A54 krijgen update

Samsung heeft ook een nieuwe update klaargezet. Han weet ons te melden dat de Samsung Galaxy A54 vanaf nu bijgewerkt wordt met een nieuwe security-patch. Ditzelfde geldt voor de Samsung Galaxy A53. De smartphones in kwestie krijgen de beveiligingsupdate van december aangeboden. Dit is de meest recent uitgebrachte update door Google. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd. Met een grootte van zo’n 270MB is het ook nog een vrij grote update.

Krijg je de update binnen, dan krijg je hiervan een melding op je smartphone.